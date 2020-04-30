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Песков рассказал о начале выхода из самоизоляции

13:31
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Оставшиеся дни "надо досидеть"

Оставшиеся дни режима самоизоляции "надо досидеть", заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил, что решения о снятии введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений будут приниматься после майских праздников.
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"Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию - но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю", - сказал Песков журналистам.

Владимир Путин ранее объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности, включая майские праздники, нерабочие дни продлятся до 11 мая. Выход из режима самоизоляции начнется 12 мая – однако, как подчеркивалось, сниматься ограничения будут поэтапно, передает ТАСС.

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