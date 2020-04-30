Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом

В сентябре у них с женой родится дочь

43-летний голливудский кинопродюсер Тревор Энгельсон и 33-летняя Трейси Курланд станут родителями.

Тревор Энгельсон опубликовал на своей закрытой странице в Instagram фото, на котором он трогает округлившийся животик своей возлюбленной. Супруги надели маски, но по их глазам видно, что они улыбаются.

"Будущая мама года и отец девочки! Малышка, мы так взволнованы твоим будущим появлением в сентябре", - написал Энгельсон.

Энгельсон и Курланд поженились в мае прошлого года. Для кинопродюсера этот брак стал вторым. С 2011 по 2013 год он был женат на Меган Маркл. Как пишут СМИ, Энгельсону и Маркл приходилось часто работать в разных городах, их отношения якобы не прошли испытание расстоянием.

По другой версии, продюсеру не пришлась по душе возросшая популярность Маркл, которая прославилась благодаря сериалу "Форс-мажоры". Сейчас экс-актриса замужем за принцем Гарри, внуком британской королевы Елизаветы II.

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