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Миру предрекли вторую волну коронавируса

13:50
  • четверг
  • 30 апреля 2020

У большинства людей нет от него иммунитета

Мир не сможет избежать второй волны заражения коронавирусом. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, это абсолютно новый вирус и иммунитет к нему есть у очень маленького количества жителей Земли.

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"Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", - сказала Вуйнович в интервью агентству ТАСС.

Не застрахованы от повторного заражения и те, кто уже переболел. По ее словам, сейчас врачи не знают, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции.

Говоря о ситуации в России, представитель ВОЗ заявила, что начиная с 12 мая страна может начать смягчать ограничительные меры при снижении числа новых заразившихся.

По данным на 30 апреля, число инфицированных в России превысило 100 тысяч человек. Более тысячи пациентов с коронавирусом скончались.


 

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