Мишустин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Заседание правительства прошло в режиме видео-конференции

Российские системообразующие предприятия получат дополнительную поддержку. Компании, от которых зависят важные отрасли экономики, смогут обращаться за кредитами по льготной ставке - до пяти процентов. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании правительства, которое прошло в режиме видео-конференции, передает "ТВ Центр".

Как отметил премьер, часть предприятий смогут получить субсидии для возмещения затрат, отсрочку от уплаты налогов, а также госгарантии для реструктуризации кредитов. Представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей будет проще получать льготные микрозаймы.

15 миллиардов рублей выделят Российскому фонду технологического развития. Деньги пойдут на производство и закупку товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Особую поддержку окажут участникам долевого строительства и застройщикам.

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