В Москве проведут масштабную дезинфекцию дорог

Обработать предстоит более 300 миллионов квадратных метров
Более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб примут участие в масштабной дезинфекции московских улиц 1 мая. В общей сложности им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Главная цель масштабной дезинфекции, которую специалисты комплекса городского хозяйства проводят еженедельно, - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По словам Бирюкова, проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Такая дезинфекция в Москве пройдет в шестой раз.
Заммэра отметил, что администрация задействует более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники. А в недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"