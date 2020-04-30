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В Москве проведут масштабную дезинфекцию дорог

14:12
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Обработать предстоит более 300 миллионов квадратных метров

Более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб примут участие в масштабной дезинфекции московских улиц 1 мая. В общей сложности им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
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"Главная цель масштабной дезинфекции, которую специалисты комплекса городского хозяйства проводят еженедельно, - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Такая дезинфекция в Москве пройдет в шестой раз.

Заммэра отметил, что администрация задействует более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники. А в недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады.

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