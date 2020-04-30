Рекламирующий "собачье средство" Киркоров насмешил пассажиров бизнес-класса

Артист показал содержимое своей аптечки

Телеведущий Максим Галкин обнародовал видео, на котором певец Филипп Киркоров демонстрирует содержимое своей аптечки.

На опубликованных кадрах звезды сидят в бизнес-классе самолета. Пародируя телеведущую Елену Малышеву, Галкин расспрашивает Киркорова о средствах, которые он принимает для защиты от болезней.

Король поп-эстрады достает из своей аптечки капли с морской водой, свечи с облепиховым маслом, таблетки от простуды и другие лекарства. "Со всех сторон надо предохраняться", - с серьезным видом говорит Киркоров, вызывая смех других пассажиров.

Под конец видео Филипп Киркоров собирается показать "самое секретное средство", которое разработали российские специалисты. По словам Киркорова, оно "продается только для собак". Киркоров назвал чудо-средство, однако Галкин вырезал эту шуточную рекламу из видео. "Не могу же я брать ответственность за людей, которые пойдут принимать собачье средство", - написал телеведущий в комментариях к видео.

Эти кадры Галкин опубликовал по случаю дня рождения Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 53 года. "Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии!" - написал муж Аллы Пугачевой.

"Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп", - ответил на поздравление Киркоров.

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