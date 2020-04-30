Овечкин признан лучшим левым нападающим в новой истории НХЛ

Эксперты проголосовали почти единогласно

Александра Овечкина признали лучшим левым нападающим НХЛ с 1967 года - с начала эры расширения Национальной хоккейной лиги. За российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" проголосовали 12 из 13 экспертов сайта nhl.com.

34-летнего россиянина выбрали из 16 крайних нападающих, играющих на левом фланге. На втором месте в рейтинге расположился канадец Люк Робитайл, на третьем - его соотечественник Брендан Шэнахэн. Еще один нападающий "Вашингтона" - россиянин Илья Ковальчук - занял 12-е место.

"Александр Великий" выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году Ови, как называют его фанаты, стал обладателем Кубка Стэнли. Восемь раз россиянин завоевывал приз "Морис Ришар Трофи" - лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, столько же раз завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд" - признание лучшим хоккеистом сезона по мнению игроков НХЛ.

Сезон НХЛ 2019-2020 приостановлен из-за пандемии коронавируса. Однако Овечкин успел разделить первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", забив 48 шайб. Всего за карьеру в НХЛ Александр забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб – это восьмой показатель за историю лиги, напоминает ТАСС.

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