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Путин назвал помощь волонтеров гражданским героизмом

14:49
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Глава государства пообщался с добровольцами в режиме видеоконференции

Гражданским героизмом назвал Владимир Путин работу волонтеров, которые помогают россиянам во время эпидемии коронавируса. Глава государства пообщался в четверг с добровольцами по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве.
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Президент поблагодарил предпринимателей, сотрудников некоммерческих организаций, спортсменов, деятелей культуры - всех, кто оказывает поддержку уязвимым категориям граждан. Путин подчеркнул: взаимовыручка и готовность прийти на помощь - историческая черта нашего народа.

"Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия", - приводит слова Путина ТАСС.

Как помогают волонтеры в период самоизоляции – смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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