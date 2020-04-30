Путин предложил распространить программы поддержки медиков на волонтеров

Президент провел видоконференцию с участниками акции "МыВместе"

Принятые российскими властями программы поддержки медработников, борющихся с коронавирусом, надо распространить и на волонтеров. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе".

"То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы", - сказал Путин. Глава государства прокомментировал предложение о расширении на добровольцев программы страхования медперсонала, работающего с COVID-19.

Ранее президент назвал помощь волонтеров на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией проявлением гражданского героизма. Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые откликнулись на нужды жителей России в это непростое время.

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