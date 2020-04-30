Водитель устроил стрельбу на автозаправке в Москве

Злоумышленник скрылся на внедорожнике

На западе Москвы неизвестный устроил стрельбу на автозаправочной станции.

Инцидент произошел в Можайском районе по адресу: улица Красных Зорь, дом 12. На автозаправке произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них достал пистолет и выстрелил.

В результате нападения никто не пострадал, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota Land Cruiser, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице. Полиция начала проверку.

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