Путин отозвался на предложение 9 мая выйти к окну и спеть "День Победы"

Президент подумает над участием в акции волонтеров
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров выйти 9 мая к окну или на балкон, чтобы спеть "День Победы". Глава государства пообещал подумать, каким образом он сможет принять участие в акции.
"Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно", - сказал российский лидер.
Добровольцы движения "Волонтеры Победы" во время онлайн-конференции в четверг пригласили президента присоединиться к их акции в честь юбилея Победы. Молодые люди предложили 9 мая в 19:00 выйти на балконы и к своим окнам, чтобы спеть всей страной песню "День Победы".
"Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами", - заверил Путин (цитата по "Газета.Ru").
Ранее Путин перенес на неопределенный срок Парады Победы в городах, проведение шествия "Бессмертный полк" и другие массовые празднования в честь юбилея Победы. Все мероприятия пройдут после того, как стихнет эпидемия коронавируса в России.
Несмотря на это, 9 мая в городах России продут авиапарады и прогремят салюты. В Санкт-Петербурге планируется проход кораблей по Неве. "Бессмертный полк" пройдет онлайн, его будут транслировать на медиаэкранах и в Сети.
По предложению Василия Ланового россияне 9 мая в 19:00 планируют выйти на балконы с фотографиями родных, участвовавших в войне, и спеть "День Победы".
Видео: Путин обратился к участникам "Бессмертного полка"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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