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Украине предрекли разрушение и гибель

15:33
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Страну спасет лидер, действующий без оглядки на Запад

Украине предрекли разрушение и гибель. Украинцев ждет вымирание, если в Незалежной не появится сильный лидер, который сможет навести порядок в стране, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. Одна из важных характеристик такого лидера, по мнению члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - способность не обращать внимания на мнение зарубежных "партнеров".
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"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок. У которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров", - цитирует Киву сайт "ОПЗЖ".

Происходящее сейчас на Украине Кива назвал "вторым этапом экспансии и захвата власти Западом". Западные страны внедряют в правительство Незалежной свои кадры, отметил парламентарий. Он привел в пример попытку назначить вице-премьером бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии недавно сообщил, что Владимир Зеленский предложил ему пост замглавы правительства по реформам. Саакашвили даже успел выступить с программной речью, однако его назначение Верховная рада заблокировала.

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