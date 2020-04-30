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Тайсон рассказал о драке с 7 женщинами

15:43
  • четверг
  • 30 апреля 2020

После этого инцидента боксер отказался от наркотиков

Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон, который завершил спортивную карьеру в 2005 году, признался в избиении женщин легкого поведения. 
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Инцидент произошел в 2009 году. Тайсон в состоянии наркотического опьянения находился в гостиничном номере с семью женщинами. В какой-то момент спортсмен решил, что жрицы любви хотят его ограбить. 

"Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у меня была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички своей души. Таков дьявол, и он тогда победил. Я выгнал всех", - цитирует Тайсона The Sun.

По словам Железного Майка, в тот день он пал так низко, как никогда в своей жизни. С тех пор легендарный боксер перестал употреблять наркотики. 

Отметим, что это признание Тайсон сделал еще в 2012 году. СМИ вспомнили об этом случае в связи с тем, что 53-летний Тайсон допустил свое возвращение на ринг. Он готов проводить показательные бои в благотворительных целях. 

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