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Путин раскрыл, что заложено в генетическом коде россиян

15:36
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Президент назвал характерную особенность граждан

Президент России Владимир Путин рассказал, что составляет генетический культурный код россиян. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с волонтерами.

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"У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что "широкая и бескорыстная поддержка" характерна для российских граждан. "Это то, что характерно только для нас, для России", - подчеркнул Путин (цитата по "Газета.Ru").

Ранее Путин, общаясь с главами регионов по ситуации с коронавирусом, заявил, что государство обязано спасти своих граждан. Глава государства вспомнил повесть писателя Джека Лондона "Зов предков", где стариков бросали умирать, и легенду о том, как в Спарте больных бросали со скалы. Президент подчеркнул, что в России такого никогда не будет, потому что это "не наш генетический код".

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