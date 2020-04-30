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Врачи предупредили москвичей о "последних в жизни шашлыках"

15:58
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Медики просят жителей столицы остаться дома на праздники

Московские врачи просят жителей столицы оставаться дома на праздники. В противном случае майские шашлыки могут стать последним в жизни воспоминанием, предупреждают медики.
Тысячи волонтеров будут помогать москвичам в майские праздники

На страницах в соцсетях врачи призывают москвичей отложить планы на майские, не собираться с друзьями и родственниками. В оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве напомнили, что каждый день в столице выявляется от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 30 апреля, в городе зафиксировано 53 739 зараженных.

"Опасный вирус, коварный. По-прежнему, много тяжелых пациентов… И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ – это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни", - обратился к жителям столицы в соцсети главный врач ГКБ имени Филатова Валерий Вечерко.

Отреагировал на подъем праздничных настроений и главврач ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко. "Ответ: #сидимдома", - коротко прокомментировал ситуацию медик.

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