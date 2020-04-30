"Какая свинота": возлюбленная Тимати удивила народ заявлением

Фанаты звездной семьи принялись успокаивать Анастасию Решетову

Модель Анастасия Решетова, подарившая реперу Тимати сына Ратмира, пожаловалась подписчикам в инстаграме, что из-за родов и режима самоизоляции потеряла идеальную физическую форму.

"Какая же я свинота", - подписала возлюбленная певца новый снимок в сторис.

Как отмечает издание "Дни.ру", молодая мама часто публикует видео и фото домашних тренировок. Несмотря на это, сама Решетова недовольна своим поведением на карантине, якобы ей пока удается хорошо только совершать забеги к холодильнику.

Фанаты решили поддержать модель. Многие подписчики девушки отметили, что у нее всё в порядке с телом.

- Твои космические пропорции плюс спорт - это неприлично идеально" - Настя, ты кормящая, тебе можно дожирать, и днем, и ночью, когда тебе захочется" - Такая шикарная фигура. Куда еще идеальнее? - Мне кажется вам не грозит лишний вес!

Ранее Решетова показала трогательное видео смеющегося сына Тимати.

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