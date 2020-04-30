Путин озвучил новые поручения по борьбе с коронавирусом

Борьба с COVID-19 стала экзаменом, показавшим, что россияне сплочены, заявил президент

Президент России Владимир Путин в четверг по итогам онлайн-конференции с волонтерами озвучил ряд новых поручений в рамках борьбы с коронавирусом.

Глава государства призвал власти и бизнес поддерживать волонтеров. Он поручил правительству разработать меры поддержки социально ориентированных НКО, а также предусмотреть поощрения для сотрудников социальных учреждений и выплаты тем, кто забирает под опеку людей постояльцев соцдомов.

Путин напомнил о действии механизма прямой помощи государства на выплату зарплат в пострадавших от кризиса компаниях малого и среднего бизнеса. "Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО, вместе с тем, учитывая специфику их работы, здесь неправильно действовать под копирку", - сказал президент. Глава государства поручил кабмину разработать удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплату заработных плат.

Также правительство должно ускорить внесение в Госдуму законопроекта о налоговых льготах для компаний, занимающихся благотворительностью в рамках борьбы с коронавирусом, и продумать дополнительные меры поддержки для них.

Президент сообщил о решении не учитывать при расчете налога на прибыль расходов компаний на покупку продуктов и товаров, "которые безвозмездно передаются нуждающимся".

По мнению главы государства, также необходимо предусмотреть выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые забирают из соцдомов людей под временную опеку. "Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ. И обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку", - отметил он.

Кроме этого, Путин попросил руководителей регионов сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО, исполнять все финансовые обязательства по контрактам с ними.

Путин заявил, что борьба с коронавирусом стала экзаменом, который показал, что россияне сплочены.

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