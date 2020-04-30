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На Украине держат интригу по поводу назначения Саакашвили

16:45
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Политику предложили новую должность

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее согласился стать вице-премьером Украины по реформам, получит другую должность.

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Как сообщил телеканалу "112 Украина" глава пропрезидентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа" Давид Арахамия, Саакашвили и украинский президент Владимир Зеленский несколько дней вели переговоры относительно его будущей должности и нашли новый формат.

"Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", - сказал Арахамия. Он также отказался уточнить, где именно экс-президент будет работать.

Ранее Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Политик даже успел выступить с программной речью, однако его назначение Верховная Рада заблокировала.

По данным главреда украинского издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, должной поддержки у бывшего одесского губернатора нет ни в парламенте, ни в президентской фракции. Именно поэтому Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

Бутусова предположил, что Саакашвили вместо реформ в правительстве могут предложить вариант выдвижения в Одессе в качестве кандидата от "Слуги народа".

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