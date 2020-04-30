"Самоизоляционеры": видео разгона нарушителей карантина в Чечне

Теплая погода в республике поманила детей на площадки

Новые случаи заражения продолжают фиксировать во всех регионах России. Чтобы остановить рост заболеваемости, учитывая грядущие майские праздники, власти принимают дополнительные меры. Растёт количество городов и областей, по которым временно нельзя перемещаться без специальных пропусков. Сотрудники коммунальных служб совместно с МЧС ведут постоянную обработку подъездов жилых домов, общественных мест и транспорта. А медики, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом, призывают граждан России оставаться дома.

- Сезон открывается потихонечку, да.

Остается надеяться, что авторы видео, на котором жарят шашлыки, этот самый сезон открывают вдвоем, а не большой дружной компанией. Соцсети заполонили фотографии, сделанные в обнимку с шампурами и возле мангала. Отличная погода, весна! Только в этом году весна не для шашлыков. У инфекции большие планы на майские праздники. При массовом нарушении – новый всплеск коронавируса уже к июню. Чтобы этого не произошло, в регионах выставляют кордоны для всех въезжающих. В Ивановской области сотрудники полиции уточняют цель визита и просят предъявить документы.

Если проехать получилось – это еще не все. Месяц придется сидеть на карантине. К этому готовы не все, поэтому разворачиваются и уезжают обратно. Впервые отказывают туристам Кубань и Крым. Море тоже на самоизоляции. А в Чечне теплая погода поманила детей на площадки. Впрочем, быстро появились, как их тут называют, "самоизоляционеры" и всех нарушителей словно сдуло. "Самоизоляционеры! ​​Разгон нарушителей самоизоляции в Чечне выглядит так", - делится видео Юрий Максимов.

Защитные костюмы, перчатки, респираторы. Но этой партии хватит лишь на одну врачебную смену - загрузка инфекционного отделения максимальная. В регионах, тем временем, стартовала новая акция под названием "Довези врача". Самые обычные автомобилисты помогают медикам добраться до места работы или домой.

- Я подумала, что это огромная помощь для медиков. Потому что, действительно, сейчас в обед транспорта нет, приходится ездить на такси из района в район.

Благодарит врачей вся страна. Свое восхищение и бесконечное уважение артисты Чувашской государственной филармонии выражают в песнях.

- Не болейте, доктор! Мы за вас болеем!

Этой ночью десятки окон зажглись в номерах столичной гостиницы "Космос". И получилась огромная надпись "Спасибо". Это все для них, супергероев нашего времени. Их подвиг понятен не только взрослым, но и детям (см. видео).

Пожалуй, сегодня главное спасибо для них – это оставаться дома. Причем, для такой благодарности не потребуется много сил. И как отказать, когда о маленькой услуге просят сами медики.

- Видим, как скучают наши дети, поэтому давайте все вместе сейчас организуемся в этой борьбе! Помогите нам сейчас в работе – оставайтесь дома! Это самая лучшая помощь, которую мы сейчас ждем от вас! - Наши маленькие пациенты! Убедительная просьба оставаться дома! Погода очень хорошая, впереди майские праздники, но нужно просто немножко-немножко потерпеть!

Еще с детства мы привыкли выполнять все назначения врача. А сейчас рецепт для всей страны – праздники провести дома. А после них нас ждет здоровое лето, где будет и море, и шашлыки.

Елена Макарова, Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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