Главврач медцентра в Коммунарке призвал горожан остаться дома на майские праздники

Это само надежное средство избежать болезни

Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко призвал горожан остаться дома на майские праздники.

Опасность коронавируса не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не стало. Поэтому россиянам следует отложить все свои планы на праздники и не встречаться родными и друзьями, заявил Проценко в интервью РИА Новости.

"Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам - к тем праздникам, которые я с детства ждал и любил. Потому что непредсказуемо, что же будет после них в плане увеличения количества больных, которое мы видим сейчас - увеличение больных в реанимации, увеличение пациентов на ИВЛ, увеличение пациентов на кислороде в госпитальных отделениях. Сидим дома. Мне кажется, это самое надежное средство избежать болезни", - сказал врач в своем видеообращении в Facebook.

С подобными обращениями к горожанам выступили и другие врачи больниц и поликлиник, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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