Москвичам разъяснили правила поездки на дачу в майские праздники

Нужно оформить цифровой пропуск

Жителям Москвы, которые на майские праздники решили поехать на дачу, напомнили о необходимости оформить пропуск. Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, важно отправить заявку не позже чем за пять часов до поездки.

Сделать пропуск можно тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77.

Оформить пропуск на сайте mos.ru можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Для этого необходимо войти в личный кабинет (или зарегистрироваться, если вы его еще не создали). Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска ("разовая поездка в иных целях"), маршрут передвижения, цель и дату поездки, а также номер паспорта, если в профиле он не указан.

Если вы поедете на общественном транспорте, потребуется указать номер проездного: карт "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета или социальной карты жителей Москвы и Московской области. Автомобилистам же потребуется внести госномер машины. После отправки сведений вы получите код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку.

Для подачи заявки на пропуск в день поездки можно отправить СМС на номер 7377. Удобнее всего составить СМС-запрос, воспользовавшись приложением "Моя Москва". В разделе "Цифровой пропуск" нажмите кнопку "Начать" и запустите специальный чат-бот. Затем выберите пункт "Оформить заявку по СМС" и следуйте указаниям на экране. После ввода всех необходимых данных приложение сгенерирует запрос, который нужно будет скопировать и отправить на номер 7377. Вы также можете составить СМС-запрос самостоятельно с помощью инструкции. В ответном сообщении вы получите 16-значный код вашего цифрового пропуска, который также понадобится в пути.

В случае если оба эти способа недоступны, вы можете позвонить по номеру единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Сообщите оператору информацию, необходимую для оформления пропуска. Он сам заполнит заявку на пропуск и продиктует вам его код. Такой способ работает при оформлении пропуска в день поездки.

Вне зависимости от способа оформления привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется.

Обязательно возьмите в поездку документ, указанный в пропуске. Уточните расписание автобусов и электричек — график движения мог измениться. Если же вы поедете на автомобиле, удостоверьтесь, что разрешения оформлены на каждого пассажира, а не только на водителя.

Разовый пропуск для поездок в личных целях действует один день. Поэтому если вы поедете на дачу с ночевкой, то для возвращения нужно будет оформить еще один пропуск. При этом помните, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.

Узнать, действует ли пропуск, можно с помощью сервиса "Проверка цифрового пропуска". Там же при необходимости можно скорректировать действующий пропуск — внести в него номер автомобиля или транспортной карты.

Проверить, привязан ли номер автомобиля к действующему цифровому пропуску, также можно онлайн. Номер транспортной карты можно проверить на едином транспортом портале.

Если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то наряду с московским цифровым пропуском вам может понадобиться пропуск для поездки по региону, в котором она находится. Уточните правила въезда и выезда из этого региона, а также из всех тех, которые проедете транзитом. При возвращении в другой день вам также понадобится пропуск для поездки по Москве.

Видео: как правильно оформить или продлить цифровой пропуск

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