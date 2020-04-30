Главврач больницы №67 предупредил москвичей об опасности COVID-19

Андрей Шкода опубликовал видеообращение

Главный врач ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода призвал москвичей сидеть дома на майских праздниках. Он предупредил, что многие пациенты с коронавирусом поступили после того, как нарушили режим самоизоляции во время теплых дней в апреле. ТВЦ.RU публикует видеообращение врача.

"Дорогие друзья, за мной – реанимационное отделение, там лечатся самые тяжелые пациенты, которые находятся в COVID-центре 67-й больницы. Многие из них поступили после теплых апрельских дней. Как я уже говорил, COVID не выбирает возраст. Здесь находятся как люди молодого возраста, так и старшего поколения. Сейчас их более 30 пациентов. Я думаю, что никто из вас не хочет оказаться там. Поэтому сидим дома, соблюдаем дистанцию, находимся на самоизоляции", - заявил главный врач ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

Ранее многие московские врачи попросили жителей города оставаться дома. В их числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно, когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни. Опасный вирус, коварный. По-прежнему много тяжелых пациентов. Среди них много молодежи. И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ - это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома", - написал на своей странице в Facebook Вечорко.

В Москве действует режим повышенной готовности до 11 мая. Граждан призвали соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры.

Если появилась необходимость выехать, то нужно оформить пропуск. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Видеообращение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко:

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