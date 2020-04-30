"Из-под палки": бросивший родных детей Аршавин вступился за Гном Гномыча

Маленький Саша не понимает, что творят его родители
Бывший игрок петербургского "Зенита" и российской сборной Андрей Аршавин осудил семейные развлечения Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Находясь на карантине, звездное семейство увлеклось различными челленджами, которые они снимают на видео и выкладывают в Instagram. Нередко Рудковская привлекает к участию своего шестилетнего сына Сашу (в семье его ласково называют Гном Гномычем). Мальчик часто выступает в роли ассистента и слабо понимает, что творят его родители.
Это заметил Аршавин и оставил комментарий под видео, где Рудковская и Плющенко изображают сцену из фильма "Титаник", а маленький Саша держит фен, чтобы волосы матери красиво разлетались на камеру.
"У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама", - передает слова футболиста интернет-портал "Дни.ру".
При этом, стоит отметить, что у Аршавина четверо детей: трое от телеведущей Юлии Барановской и еще один от журналистки Алисы Казьминой. Ни с одним из них он не видится и через суд пытается уменьшить алименты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Рекламирующий "собачье средство" Киркоров насмешил пассажиров бизнес-класса
- "Какая свинота": возлюбленная Тимати удивила народ заявлением
- Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом
- "Наконец-то меня развели": Лолита стала официально свободной
- "Всегда виноват он": Михалкова высказалась о домашнем насилии