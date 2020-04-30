ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Из-под палки": бросивший родных детей Аршавин вступился за Гном Гномыча

18:45
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Маленький Саша не понимает, что творят его родители

Бывший игрок петербургского "Зенита" и российской сборной Андрей Аршавин осудил семейные развлечения Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Находясь на карантине, звездное семейство увлеклось различными челленджами, которые они снимают на видео и выкладывают в Instagram. Нередко Рудковская привлекает к участию своего шестилетнего сына Сашу (в семье его ласково называют Гном Гномычем). Мальчик часто выступает в роли ассистента и слабо понимает, что творят его родители.

Это заметил Аршавин и оставил комментарий под видео, где Рудковская и Плющенко изображают сцену из фильма "Титаник", а маленький Саша держит фен, чтобы волосы матери красиво разлетались на камеру.

"У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама", - передает слова футболиста интернет-портал "Дни.ру".

При этом, стоит отметить, что у Аршавина четверо детей: трое от телеведущей Юлии Барановской и еще один от журналистки Алисы Казьминой. Ни с одним из них он не видится и через суд пытается уменьшить алименты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.