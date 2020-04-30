"Из-под палки": бросивший родных детей Аршавин вступился за Гном Гномыча

Маленький Саша не понимает, что творят его родители

Бывший игрок петербургского "Зенита" и российской сборной Андрей Аршавин осудил семейные развлечения Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Находясь на карантине, звездное семейство увлеклось различными челленджами, которые они снимают на видео и выкладывают в Instagram. Нередко Рудковская привлекает к участию своего шестилетнего сына Сашу (в семье его ласково называют Гном Гномычем). Мальчик часто выступает в роли ассистента и слабо понимает, что творят его родители.

Это заметил Аршавин и оставил комментарий под видео, где Рудковская и Плющенко изображают сцену из фильма "Титаник", а маленький Саша держит фен, чтобы волосы матери красиво разлетались на камеру.

"У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама", - передает слова футболиста интернет-портал "Дни.ру".

При этом, стоит отметить, что у Аршавина четверо детей: трое от телеведущей Юлии Барановской и еще один от журналистки Алисы Казьминой. Ни с одним из них он не видится и через суд пытается уменьшить алименты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"