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Умер народный артист России Альберт Панков

18:44
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Актеру было 86 лет

В четверг не стало народного артиста России Альберта Панкова. Актеру Театра музыкальной комедии было 86 лет. О дате и месте похорон народного артиста будет объявлено позднее.

"Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный - таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги. Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара", - говорится в сообщении театра музкомедии.

В труппу Ленинградского театра музыкальной комедии Панков вступил в 1965 году. В этом театре он прослужил до конца жизни, исполнив на его сцене более 60 ролей.

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Альберт Панков
Альберт Панков
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