"Мы в восторге!": мать Джиджи Хадид раскрыла секрет беременной дочери

Недавно у модели умерла бабушка

Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от певца Зейна Малика, эту информацию официально подтвердила ее мама Иоланда Хадид.

Хадид-старшая удивилась, насколько быстро их семейная тайна стала достоянием прессы и решила раскрыть еще один маленький секрет - ребенок родится в сентябре, пишет нидерландское издание RTL Boulevard.

"Конечно, мы в восторге! Для нас это совершенно особенное событие, так как я недавно потеряла свою мать. В этом красота жизни: одна душа покидает нас, а другая приходит ей на смену. Мы очень счастливы", - рассказала Иоланда.

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году. Через три года они расстались, но в январе 2020 года возобновили отношения. В конце апреля стало известно, что модель ждет первенца.

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