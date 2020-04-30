"Задела по живому": Тодоренко обнажила кровоточащую рану беззащитных женщин

Терпеть домашнее насилие в России больше нет сил ни у жертв, ни у общества

Неожиданные коррективы коронавирус внес не только в жизнь всей планеты, но и в жизнь частную. Во всем мире отмечен всплеск домашнего насилия. Оно с нами было всегда, с палеолита, но цивилизация все это как-то ретушировала. Когда после утренней ссоры работа вынуждает людей расстаться хоть на несколько часов, многое улаживается само собой. А вот вынужденное и, главное, непрерывное пребывание в одном помещении пробуждает в некоторых просто-таки звериные инстинкты и отключает все человеческое. И многим, особенно женщинам, приходится реально опасаться не просто за свое здоровье - за жизнь. Для их спасения делается многое, например, создаются службы онлайн-помощи, число обращений в которые растет с каждым днем. Так что если и до пандемии тема была острой, то теперь на лицо необходимость максимально быстро перевести слова пострадавших на точный и жесткий юридический язык и отлить в форме закона.

"Мой муж меня бьет. А почему? Ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?" – спрашивает телеведущая Регина Тодоренко.

Убедительно, выразительно и с огоньком - именно так Тодоренко раздает психологические советы. Подсказывает, как жить, своим звездным коллегам, страдающим от домашнего насилия. Её выпад в адрес неоднократно битой супруги Павла Прилучного вызвал невероятное количество комментариев. Тодоренко, как истинный профессионал, решила закрепить успех.

"Женщине просто нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой", - говорит она.

Тут уж разразился настоящий скандал. На Тодоренко обрушились и простые пользователи, и её ближайшее окружение. Гневные посты, злобные комментарии, видеообращения. И если на своих страницах новоявленный психолог хоть как-то может контролировать ситуацию, уничтожая негатив, то в чужих аккаунтах она бессильна.

"Мои миленькие, не слушайте Регину Тодоренко. Она не права! Сколько бы раз она не становилась женщиной года по версии кого угодно, то, что она говорит, не имеет ничего общего с реальностью", - обращается к своим подписчикам певица Рита Дакота.

Звание "Женщина года" у Тодоренко быстренько отобрали. У неё начались серьезные проблемы с рекламными контрактами. Происходящее в Сети тоже её настроение не поднимало. Хотя, по сути, ничего нового Регина не сказала.

"Идет, знаете как? Вымещение своей собственной накопившейся агрессии на внешний объект. И поэтому люди реагируют так. Потому что она задела по живому, задела эмоционально, задела, возможно, так резко. И она не является тем, кто в глазах людей имеет право так безапелляционно об этом говорить. Ну и, здравствуйте, охота на ведьм", - прокомментировала кризисный гендерный психолог Юлия Свияш.

В Сети стали появляться шокирующие признания. Даже от тех, кто никогда ранее не выносил свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

"К сожалению, мне тоже есть, что помнить. Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая, я получила удар кулаком в живот, без того "украшенный" швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь", - рассказала актриса Юлия Паршута.

"Ситуация такая, что я сейчас огребла… Спасибо, что нос там не сломал. Ничего, никак. Имя, конечно, не скажу. Потому что я на этом хайпиться не буду и пиариться. Это не моя тема", - заявила актриса Настасья Самбурская.

Душераздирающие признания в том, что Самбурская сразу после избиения ушла от злобного абьюзера, мол, это же домашнее насилие, подписчики тут же расценили как изящный троллинг. В адрес той же Тодоренко. Хотя подобные "звездные" видео в Сети появляются регулярно. И в "докоронавирусный" период, и сейчас за ними, как правило, моментально следует приглашение на ток-шоу, гонорары, слава и прочее. Сколько на этом держалась семья того же Павла Прилучного. То идиллические видео, то обвинения и проклятья, то любовные признания в стихах. Но классика жанра - это актер Марат Башаров. Три жены, три драматические истории - с обязательным рукоприкладством. Свежие видео попадают в Сеть регулярно. Сам главный герой - лауреат госпремии России - спокойно выкладывает свои собственные обращения.

"У меня к вам, друзья, небольшая просьба. Не могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя. Так сказать, плода любви насильника и жертвы насилия. А вы можете оставлять свои комментарии вот, например, под этим посланием", - попросил Башаров.

"Любое ток-шоу, любой скандал, мужчина может позволить себе любое поведение. Он может избить и потом об этом говорить в СМИ. На него могут регулярно подавать в суды за то, что он сломал нос одной жене, сломал нос другой жене. И при этом он будет получать роли, он будет сниматься. Он будет востребован. И женщины будут говорить: она сама виновата. Но если вдруг ситуация - хотя бы малейшее сомнение - женщину готовы разорвать", - сказала психолог Анетта Орлова.

Ладно - звезды. У них хотя бы есть возможность громко крикнуть и их услышат. Что делать простым женщинам? Их очень много по всей стране. И они очень редко говорят о своей проблеме вслух. Боятся за себя и за детей.

- Пьяный муж. Ты сидишь в страхе. Трясешься. Не знаешь, куда деваться. Бледнеешь. Хотела повеситься. - Он меня схватил, швыранул. Начал орать, говорить, что вот, как так. Я уже не помню, что он говорил. Я помню, что он был очень злой. И тогда его друзья на него накинулись и сказали: "Санёк, ты что? Она же беременная"! Он говорит: "Что она, собачка какая-то? Что вы её жалеете?"

А если рядом нет друзей? Если вообще никого нет? И идти некуда. Ситуация усугубляется еще и практически полной безнаказанностью агрессоров. В 2017 году произошла так называемая декриминализация. То есть домашнее насилие уголовно ненаказуемо. Да, число обращений по-прежнему исчисляется десятками тысяч. Но суды в 70% случаев предпочитают штрафовать, а не привлекать к обязательным работам или отправлять под административный арест. Кстати, штраф за избиение составляет всего 5 тысяч рублей.

"Миф о том, что сама виновата, что женщина провоцирует, что если бы не нравилось, то ушла. Все эти мифы в обществе влияют в том числе на сотрудников правоохранительных органов. На судей. Эти люди тоже члены нашего общества. И, конечно, домашнее насилие никогда не стояло в приоритете у сотрудников государственных органов. К сожалению", - заявила адвокат Мари Давтян.

Согласно статистике, в 80% случаев женщины, отбывающие наказание за убийство, были жертвами домашнего насилия. Это ж сколько надо было терпеть и молчать, чтобы дойти до такого. Сейчас вообще складывается странная ситуация. С одной стороны, государство справедливо карает тех, кто издевается над детьми. Бившего и ставившего коленками на гречку 8-летнего пасынка Сергея Казакова посадили на 4,5 года, маму мальчика - на полтора. Причем в колонию строгого режима. Уроженец Киргизии, избивший собственного ребенка металлической трубой за отказ отжиматься, тоже арестован. Но за насилие над женщинами, к каким бы чудовищным последствиям оно не приводило, сажают крайне редко. До возбуждения уголовного дела доходит лишь 16 % заявлений от потерпевших.

"Женщина скорее уйдет с детьми, если будут бить детей. Но если будут бить её, она не будет обращаться. Очень многие женщины, я это знаю из практики консультирования, они сначала подают заявление, потом его отзывают. И если ты замужем за этим человеком, то дотолкать юридически ситуацию до того уровня, что будут судить твоего мужа, далеко не каждая женщина способна на это, понимаете?" – объяснила кризисный гендерный психолог Юлия Свияш.

Сейчас ситуация ухудшилась. Причем насколько сильно, неизвестно никому. В условиях самоизоляции жертвы оказались буквально заперты один на один с агрессорами. Эта проблема коснулась всего мира. Первыми были китайцы - у них сразу после карантина резко выросло число разводов. Полиция Лондона всего за шесть недель за домашнее насилие арестовала 4000 человек. Франция, Италия и Испания были вынуждены внедрить специальную помощь жертвам. Звонить на горячую линию они стали реже - муж всегда рядом. Так что теперь женщина может прийти в любую аптеку и даже в присутствии агрессора просто произнести специальное кодовое слово. Провизор тут же поймет, что она в беде. Россия остается единственной страной в Совете Европы, у которой нет закона против домашнего насилия. Хотя у нас положение ничуть не лучше.

"Уже сейчас наши коллеги из центра "Анна", который содержит телефон доверия российский, говорят у них о росте обращений. Только за первую неделю карантина у них выросло количество обращений на 25%. Коллеги из кризисных центров говорят тоже о росте порядка 15%. Но весь масштаб мы сможем понять только после того, как самоизоляция закончится. Как те женщины, которым было необходимо обратиться за помощью, за ней обратятся. Когда у них будет такая возможность", - сказала адвокат, правозащитник Мари Давтян.

Психологи умоляют быть предельно внимательными и осторожными. Причем даже соседей. Бить тревогу, если за стеной беда. Увы, не все способны держать себя в руках в экстремальной ситуации. Что уж говорить о потенциальных агрессорах.

"Сейчас, конечно, они расцветают буйным цветом. Во-первых, потому, что общее состояние дискомфорта. Такие люди не умеют собой владеть. Они не умеют справляться с эмоциональными состояниями. Более того, они воспринимают других людей как способ сбросить напряжение. Идти не получается, потому что самоизоляция. Значит, надо звонить, вызывать полицию. Потому что многие агрессоры начинают использовать это время для того, чтобы отрываться", - предупредила психолог Анетта Орлова.

Терпеть всё это больше нет сил ни у жертв, ни у общества. Сейчас важно, чтобы терпение лопнуло и у законодателей. Слез женщин хватит, чтобы ими написать несколько статей в Гражданский кодекс, а лучше - в Уголовный. Чтобы просто защитить самое дорогое и самое беззащитное.

Ольга Стрельцова, Елена Мекертычева, "В Центре Событий".

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