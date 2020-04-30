"Человеку на Западе не понять": истории героев победной весны 45-го года

Только в последний месяц войны погибли 160 тысяч советских солдат

Это младший брат Зои Космодемьянской. На фронт он хотел попасть в одно время с сестрой, еще в 1941 году. Но тогда не прошел по возрасту. К апрелю 1945 года Александр Космодемьянский уже лейтенант-орденоносец, командир батареи самоходных установок. А ведь молодому человеку нет и двадцати.

До конца войны месяц, но Космодемьянский не сбавляет оборотов. Под Кенигсбергом его батарея через минное поле и шквальный огонь первой прорывается в форт "Луиза" и вынуждает нацистов капитулировать. В плен тогда сдались 550 немцев, удалось захватить 9 исправных танков и много оружия. Через несколько дней в очередном бою уничтожено 18 дзотов и полсотни солдат. У городка Фирбрюдеркруг он уничтожает пехотную роту и 4 немецких орудия, а когда его самоходку подбивают, продолжает перестрелку с остатками немцев и захватывает опорный пункт. В этом бою Александр Космодемьянский получает смертельное ранение. До победы остается 25 дней.

"Человеку на Западе не понять. У них война была – это такой опасный, но спорт. Уже перестали там сопротивляться, немцы города брали без боя. А мы продолжали сражаться. Потому что немцы держались на востоке, чтобы не пустить Красную Армию, и как можно скорее сдаться на запад. Поэтому они обороняли деревни, города, городишки на востоке, и сдавали такие города как Кассель, Дюссельдорф, Рурский район, фактически не стреляя. И потери американцев, англичан исчислялись десятками, а то и единицами. У нас потери на заключительном этапе войны были очень большими. 160 тысяч наших солдат погибли в этот последний месяц войны", - сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Многие бойцы шли на верную гибель в ситуациях, когда от их действий зависели жизни товарищей. Сержант Иван Степанович Зайцев вместе со своей штурмовой группой атаковал станцию Вербиг, но рядом располагался немецкий дзот. Чтобы быстро подавить огневую точку и не допустить гибели сослуживцев, Зайцев взял связку гранат и пополз в сторону немцев. Их расчет это заметил и ранил бойца. Но Зайцев не остановился. Когда до дзота оставалось несколько метров, он бросился на амбразуру. И ценой жизни спас своих бойцов, которые смогли продолжить наступление. Танкист Семен Хохряков, к тому времени дважды Герой Советского Союза, также шел в голове наступающей колонны близ Котбуса, и первым наткнулся на засаду. Вступил в бой и вызвал огонь на себя. Сослуживцы Шевченко и Мальцев пытались спасти получившего ранение Хохрякова, но рядом с ними разорвался снаряд. Все трое погибли. До Берлина оставалось меньше ста километров. В те дни каждый советский солдат мечтал в числе первых оказаться в столице уже почти бывшего Третьего рейха. Тем временем, немцы перебросили на Восточный фронт все силы. Берлин охраняли самые идейные и подготовленные нацисты со всей Европы.

"Вот он Рейхстаг. А там эсэсовцы, головорезы засели. Причем, эсэсовцы какие: латышские, эстонские, шведские, датские, французские – из дивизии Шарлемань. То есть отборные головорезы и убийцы со всей Европы. Берлин охранял этот Евросоюз с фашистской свастикой. И вот тысячи человек там засели, а нас ненамного было больше. Мы уничтожили их фактически полностью, настолько было сильно у нас чувство отваги и превосходства над противником", - заявил Мягков.

Наводчик Иван Степанович Гавва получил звезду Героя Советского Союза за Висло-Одерскую операцию. Благодаря его точности удалось уничтожить 25 машин, 7 пулеметных точек, два тяжелых танка и больше сотни нацистов. В свой прицел Иван Гавва уже видел берлинские улицы.

"21 апреля 1945 года в уличном бою с фашистами на северной окраине он погиб. Мой прадед был обычным русским парнем из обычной семьи. Но улица, на которой я живу и школа, в которой я учусь, носит его имя", - рассказал правнук Гаввы, Илья Клименко.

25 апреля, когда советские войска вошли в Берлин, в городе завязались уличные бои. Солдаты Вермахта продолжали сопротивление, даже не подозревая, что Гитлер уже 5 дней, как застрелился. Особенно прочно немцы засели у Ландвер-канала, который открывал путь к аэродрому Темпельхоф. До артобстрела оставалось не больше часа, советские войска заняли позиции в ожидании наступления. В это время знаменосец Николай Масалов услышал плач ребенка. Масалов пополз в сторону немцев под шквальным огнем. А ведь вся округа еще и была заминирована. Ему удалось обнаружить трехлетнюю немецкую девочку и передать санитаркам до начала артобстрела. Поступок Николая Масалова лег в основу монумента Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. В последние дни войны советские солдаты часто спасали не только сослуживцев, но и мирных немцев. Многих спасителей на родине никто не ждал – все их семьи, в том числе дети, были убиты нацистами.

"Звали этого нашего бойца, он из Минска был, белорус, Трифон Андреевич Лукьянович. Кстати говоря, его жена и дочери погибли под немецкими бомбами. Отца, мать и сестру расстреляли немцы. Он пошел мстить. Был ранен несколько раз. И все равно остался на фронте. И вот в конце апреля участвовал в сражении на Эйзенштрассе. И тоже услышал плач ребенка. Бросился через дорогу, спас его. По-пластунски выносил, хотя кругом был огонь адский. И чуть-чуть не донес. Пуля снайпера сразила нашего бойца. Но девочку он успел передать, девочку он спас", - сказал Мягков.

Только за время Берлинской операции звание Героя Советского Союза получили 600 человек. Но даже со взятием столицы Рейха война не закончилась. Советские войска освобождали Прагу. Спешили помочь восстанию, ведь немцы собирались убить всех его участников, а сам город взорвать. 1-й Украинский фронт маршала Конева в рекордные сроки совершил марш-бросок в 200 километров. В это время всего в 80 километрах от чехословацкой столицы находились американские войска. Но на просьбы о помощи из Праги они не отреагировали. Советские солдаты подоспели вовремя. Боевая машина Ивана Гончаренко первой вышла к реке Влтава. В том бою Гончаренко погиб, но успел подбить немецкую самоходку. В честь этого подвига в центре Праги установили монумент. Ровно через 46 лет его перекрасят в розовый цвет, а затем перенесут во двор местного музея. Розовую краску будут периодически освежать, а однажды даже приделают к танку огромный палец и провезут по улицам города. Когда в 2017 году местные активисты, потомки участников пражского восстания, попытаются вернуть машине нормальный цвет, их арестуют. Через три года демонтируют и памятник маршалу Коневу. Американская консалтинговая компания Squire Patton Boggs подготовит обоснование для сноса. О том, что в боях за Прагу погибло 11265 красноармейцев, в тексте документа не упомянут.

Денис Большаков, Артем Данцевич, Алсу Янгляева, "В Центре Событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"