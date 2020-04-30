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Собянин: Москва вышла на пик по заболеваемости коронавирусом

19:37
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Половину всех коечных мест столицы занимают больные COVID-19

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас столица, предположительно, находится на пике по заболеваемости.  

"Мы даже не в середине пути, мы, на мой взгляд, прошли четверть этого пути <...>  Каждый день 2,5 - 3 тысячи заболевших. Нет такого роста, что сегодня 3, завтра 5, потом 6 тысяч. Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад ", - заявил градоначальник.

Более половины больничных коек Москвы занимают зараженные коронавирусом – это порядка 17 тысяч человек. Это люди, у которых средняя и тяжелая формы заболевания, передает РИА Новости.

"17 тысяч коек забрал только ковид - то есть это уже больше половины на койках всех больниц Москвы.Это просто огромный, гигантский объем <…>Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались", - сказал Собянин.

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