В Москве и Подмосковье увеличат число патрулей на майские праздники

Особенно тщательно будут следить за лесопарковыми зонами

Росгвардия увеличит количество патрулей в Центральном федеральном округе на время майских праздников.

Особенно тщательно будут следить за Москвой и Подмосковьем, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Правоохранительные органы будут следить не только за городскими улицами, но и за лесопарковыми зонами.

"В ходе профилактических акций росгвардейцы будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции, а также проверять пропуска", - рассказали в Росгвардии.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на улицы столицы выйдут 13 тысяч сотрудников Росгвардии, меры безопасности будут усилены.

"В обычные дни у нас на улицы каждый день выходило около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас выходит 9 тысяч, а в праздничные дни будет выходить 13 тысяч", - заявил градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"