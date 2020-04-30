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В Москве и Подмосковье увеличат число патрулей на майские праздники

20:18
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Особенно тщательно будут следить за лесопарковыми зонами

Росгвардия увеличит количество патрулей в Центральном федеральном округе на время майских праздников.

Особенно тщательно будут следить за Москвой и Подмосковьем, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Правоохранительные органы будут следить не только за городскими улицами, но и за лесопарковыми зонами.

"В ходе профилактических акций росгвардейцы будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции, а также проверять пропуска", - рассказали в Росгвардии.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на улицы столицы выйдут 13 тысяч сотрудников Росгвардии, меры безопасности будут усилены. 

"В обычные дни у нас на улицы каждый день выходило около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас выходит 9 тысяч, а в праздничные дни будет выходить 13 тысяч", - заявил градоначальник.

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