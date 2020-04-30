Врач перечислил главные "мишени" коронавируса

Александр Эдигер рассказал, как COVID-19 поражает организм

Коронавирус поражает эритроциты, эндотелии сосудов, легкие, эпителии кишечника и другие "мишени". Об этом предупредил фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

В интервью телеканалу "Москва 24" он призвал рассматривать заражение COVID-19 как системный процесс. "Мишеней" много ", - заявил Эдигер.

Медик также рассказал, что восстановление легких пациентов, переболевших коронавирусом, может занять до года. Эдигер отметил, что этот процесс должен проходить под четким управлением врача.

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