У Мишустина диагностировали коронавирус

И.о премьера будет Андрей Белоусов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него нашли коронавирус, он уходит на самоизоляцию.

Об этом он заявил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону", - заявил Мишустин.

Глава государства пожелал Мишустину скорейшего выздоровления, пишет ТАСС. "Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь", - сказал Путин.

Исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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