Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

Премьер-министр попросил их оставаться дома на майские праздники

Михаил Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники. Ранее в четверг премьер-министр объявил, что он заразился коронавирусом.

"В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - обратился председатель правительства к россиянам.

Мишустин самоизолировался. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

О том, что Мишустин болен, стало известно во время видеосвязи с Путиным. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления.

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