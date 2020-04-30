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Путин попросил подхватившего COVID-19 Мишустина позвонить ему из больницы

20:33
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Президент пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления

Владимир Путин не удивлен, что премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Президент пояснил, что работа главы кабмина предполагает постоянные контакты с людьми.

Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам
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"Вы и члены Правительства, коллеги из Администрации Президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке принятия решений все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного", - заявил глава государства во время беседы с Мишустиным в режиме видеоконференции.

Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. "Когда в больницу приедете – позвоните мне обязательно. Жду Вашего звонка. До связи", - сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что Мишустин будет оставаться в "такой же хорошей рабочей форме", чтобы принимать активное участие в работе. "И хочу Вам сказать, без Вашего мнения, без Вашего участия эти окончательные решения (по поддержке граждан и экономики – прим. ред.) не будут приниматься", - подчеркнул Путин.

Исполнять обязанности Мишустина будет первый вице-премьер кабмина Андрей Белоусов. Указ уже подписан.

Видео: заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

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