Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничительные меры

Все зависит от нас самих

Если после майских праздников в Москве будет наблюдаться положительная динамика по коронавирусу, то власти рассмотрят вопрос о снятии ограничительных мер.

"Надеюсь, после праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет. Это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

Все заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны закрыты до особого распоряжения. Работают только продуктовые, аптеки, зоомагазины, салоны сотовой связи и медицинские центры. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, большинство работодателей перевели своих сотрудников на удаленку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"