Российские политики, заболевшие коронавирусом

Несколько случаев COVID-19 есть в Госдуме и Мосгордуме

У главы российского правительства Михаила Мишустина сегодня диагностировали коронавирус. Премьер-министр ушел на самоизоляцию.

Депутаты, сенаторы, члены правительства и администрации президента строго соблюдают все введенные ограничения и регулярно сдают тесты, однако вирус все равно до них добирается. Известно как минимум о двух-трех случаях коронавируса у парламентариев Госдумы и Мосгордумы.

Так, положительный результат на COVID-19 оказался у депутатов Госдумы от КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

Также коронавирус обнаружили у членов Мосгордумы Михаила Тимонова, Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина.

Во фракциях ГД от ЛДПР, "Справедливой России", а также в Совете Федерации сообщили, что у них больных коронавирусом нет. Все последние совещания депутатов и сенаторов проводились онлайн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"