Заболевшего коронавирусом Мишустина поместят в медучреждение

Он будет находиться под наблюдением
Премьер-министр Михаил Мишустин будет находиться в медицинском учреждении во время лечения от коронавируса.
Все лица, которые контактировали с ним, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19, заявил ТАСС пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Таких людей немного.
Ранее стало известно, что у Мишустина диагностировали коронавирус, премьер ушел на самоизоляцию. Исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"