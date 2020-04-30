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Заболевшего коронавирусом Мишустина поместят в медучреждение

21:50
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Он будет находиться под наблюдением

Премьер-министр Михаил Мишустин будет находиться в медицинском учреждении во время лечения  от коронавируса.

Все лица, которые контактировали с ним, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19, заявил ТАСС пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Таких людей немного.

Ранее стало известно, что у Мишустина диагностировали коронавирус, премьер ушел на самоизоляцию. Исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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