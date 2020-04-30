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"Давайте отложим разговоры популистские": Собянин отозвался на болезнь Мишустина

22:31
  • четверг
  • 30 апреля 2020

От COVID-19 не застрахован никто

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на сообщение о заболевании премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом. По словам мэра, Мишустин - тот человек, который постоянно проверяется, но практика показывает, что отгородиться от вируса не может никто.

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"Михаил Мишустин регулярно сдавал тест и избегал лишних контактов. Чтобы снизить риск заражения и оградить себя от этого заболевания. Тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего в этом хорошего абсолютно нет. Это просто сигнал всем нам. Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы, и давайте все погуляем, походим. Ну, давайте погуляем, но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", - заявил Собянин.

Ранее в четверг  стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Его обязанности будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. В ближайшее время Мишустина поместят в медучреждение. Президент Владимир Путин пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления.

Мишустин, обращаясь к россиянам, предупредил их об опасности COVID-19. Он попросил их остаться дома во время майских праздников.

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