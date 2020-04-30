В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 658

В Москве за прошедшие сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению COVID-19.

"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции в столице России умерли 658 человек.

В Москве до 11 мая включительно в столице действует режим самоизоляции. Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

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