Минпросвещения определилось со сроками окончания учебного года

Каждый регион примет окончательное решение самостоятельно

Министерство просвещения назвало сроки, в которые школы должны закончить обучение своих учеников.

Для 1-8 классов рекомендовано закончить уроки до 15–16 мая, 10 классам – до конца мая. Учебный год для 9 и 11 классов может закончиться до 5 июня. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

При этом каждый регион самостоятельно примет окончательное решение о наиболее удобных датах начала летних каникул, пишет ТАСС.

Что касается сдачи ОГЭ, то эти экзамены могут отменить - в аттестат пойдут итоговые оценки за учебный год. Но этот вопрос все еще находится в стадии обсуждения. О сроках сдачи ЕГЭ решение примут позже.

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