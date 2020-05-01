В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

Ослабление режима изоляции начнется с прогулок и занятий спортом на улице

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первых послаблениях ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Она отметила, что первым делом разрешат прогулки по два-три человека, утренние пробежки, а также занятия спортом на улице. "Но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать", - сказала глава Роспотребнадзора в интервью ТАСС.

По словам Поповой, понять, что пришло время ослаблять ограничения, можно будет по темпам прироста заболевания. "Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей", - отметила она.

Накануне директор центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, что середина мая – наиболее вероятный срок наступления пика распространения COVID-19 в нашей стране.

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