В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 630 человек

Всего за время пандемии выздоровели более 5700 человек

За прошедшие сутки в столице выздоровел еще 631 человек, заболевший COVID-19. Об этом рассказала в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766", - приводит ее слова ТАСС.

По данным оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом. В городе до 11 мая включительно в столице действует режим самоизоляции.

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