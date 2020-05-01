Цены на нефть отреагировали на вступление в силу новой сделки ОПЕК+

Котировки растут

1 мая в силу вступают договорённости о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+, которые совокупно контролируют около 40% рынка, понизят объёмы почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Соглашение 12 апреля подписали 23 страны.

Максимальные обязательства по уменьшению добычи сырья взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Это сокращение - самое масштабное в истории. Оно позволит избежать коллапса в нефтяной сфере, опасность которого возникла из-за пандемии коронавируса и снижения спроса на энергоресурсы, передает "ТВ Центр".

Рынки уже отреагировали - цена барреля североморской марки Brent находится в районе 27 долларов.

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