ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на нефть отреагировали на вступление в силу новой сделки ОПЕК+

10:45
  • пятница
  • 01 мая 2020

Котировки растут

1 мая в силу вступают договорённости о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+, которые совокупно контролируют около 40% рынка, понизят объёмы почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Соглашение 12 апреля подписали 23 страны.

Максимальные обязательства по уменьшению добычи сырья взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Это сокращение - самое масштабное в истории. Оно позволит избежать коллапса в нефтяной сфере, опасность которого возникла из-за пандемии коронавируса и снижения спроса на энергоресурсы, передает "ТВ Центр".

Рынки уже отреагировали - цена барреля североморской марки Brent находится в районе 27 долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Добыча нефти
Добыча нефти
Биржевые брокеры
Биржевые брокеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.