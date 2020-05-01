Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Лечение премьер будет проходить в одной из московских клиник

Михаил Мишустин призвал россиян серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и соблюдать все необходимые ограничения. О диагнозе "Ковид-19" глава правительства доложил президенту накануне вечером по видеосвязи. Премьера направили на лечение. Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.

Пресс-службы министерств и ведомств одна за другой сообщают об отрицательный тестах на COVID-19 тех, кто в последнее время контактировал с заболевшим председателем правительства. Среди них - вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минвостокразвития Александр Козлов. Они здоровы, передает "ТВ Центр".

Несколько недель назад Мишустин минимизировал личные контакты. Все совещания проходили по видеосвязи. Доступ в кабинет премьера имели только сотрудники протокола и технические специалисты, обеспечивающие видеотрансляцию. И тех, и других на коронавирус тестируют регулярно, как и всех работающих в Белом Доме, включая и самого премьера. Как только пришел положительный результат теста, глава кабмина проинформировал президента.

Лечение премьер будет проходить в одной из московских клиник. Откуда его попросил позвонить президент. Всех контактировавших с Михаилом Мишустиным отправят на самоизоляцию и дополнительно протестируют. Из симптомов коронавируса у премьера высокая температура.

Обязанности председателя правительства временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру президенту. Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

"В сложившихся обстоятельствах я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению. Впереди майские праздники. И прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - сказал Мишустин.

Слова поддержки Михаилу Мишустину уже направили премьер-министр Индии. Нарендра Моди в своем "Твиттере" опубликовал сообщение на русском языке. Скорейшего выздоровления пожелали глава Израильского МИДа. Не остались в стороне и российские политики. Например, глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Мэр Москвы Сергей Собянин также прокомментировал новость о заболевании премьер-министра.

"Человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего в этом хорошего абсолютно нет. Это просто сигнал, что всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все погуляем, походим. Ну, давайте погуляем, но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", - сказал он.

Российское правительство продолжает работать в штатном режиме. На 7 мая назначено очередное заседание, которое пройдет в уже привычном онлайн формате.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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