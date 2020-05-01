Новый антирекорд: в России выявили еще 7933 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших по всей стране достигло 114431

Последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России представил оперативный штаб. Число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 7 тысяч 933. Это новый антирекорд. Новые случаи выявлены во всех регионах. Почти у половины пациентов болезнь протекала бессимптомно. По последним данным, скончались 96 человек. С начала пандемии погибли 1169 россиян.

Всего инфицированных уже 114 тысяч 431. По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением медиков остаются 211 тысяч 191 человек. За день провели более 225 тысяч тестов на "Ковид-19". А с начала пандемии - более трех с половиной миллионов.

Число выздоровевших растет. Еще 1601 пациент за сутки выписан из больниц. За весь период вылечились уже 13 тысяч 220 россиян.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в столице. Положительный тест на "Ковид-19" уже у 57 тысяч 300 москвичей. За день заразились еще 3 тысячи 561 человек. 47 - скончались. Высокий показатель выздоровления отмечают столичные медики. За сутки выздоровел еще 631 пациент, передает "ТВ Центр". За весь период в Москве из больниц выписали уже 5 тысяч 766 человек.

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