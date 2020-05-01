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Новый антирекорд: в России выявили еще 7933 заболевших коронавирусом

11:27
  • пятница
  • 01 мая 2020

Общее число заболевших по всей стране достигло 114431

Последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России представил оперативный штаб. Число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 7 тысяч 933. Это новый антирекорд. Новые случаи выявлены во всех регионах. Почти у половины пациентов болезнь протекала бессимптомно. По последним данным, скончались 96 человек. С начала пандемии погибли 1169 россиян.
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Всего инфицированных уже 114 тысяч 431. По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением медиков остаются 211 тысяч 191 человек. За день провели более 225 тысяч тестов на "Ковид-19". А с начала пандемии - более трех с половиной миллионов.

Число выздоровевших растет. Еще 1601 пациент за сутки выписан из больниц. За весь период вылечились уже 13 тысяч 220 россиян. 

Большинство новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в столице. Положительный тест на "Ковид-19" уже у 57 тысяч 300 москвичей. За день заразились еще 3 тысячи 561 человек. 47 - скончались. Высокий показатель выздоровления отмечают столичные медики. За сутки выздоровел еще 631 пациент, передает "ТВ Центр". За весь период в Москве из больниц выписали уже 5 тысяч 766 человек. 

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