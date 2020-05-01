Лучшая благодарность - остаться дома: врачи обратились к россиянам

Медики записали видеообращения

Большинство регионов России продлили режим самоизоляции до 11 мая. Повышенная готовность будет действовать до особого распоряжения в Свердловской области. А в Рязанской ввели электронные пропуска. В период майских праздников власти и врачи настоятельно призывают всех оставаться дома.

Желающих провести майские праздники, как обычно, в дружной компании за шашлыками в этом году считают нарушителями. Первые рейды - в Приморском крае, передает "ТВ Центр".

Минимальная сумма штрафа для таких любителей праздничной кухни - тысяча рублей. За повторное нарушение - от 15 до 30 тысяч. Желающих отдохнуть поближе к морю, например, в Крыму предупреждают: затея не получится. Все, кто не имеет там собственности и регистрации, а значит не может самоизолироваться, будут помещены на две недели в обсерватор.

На полуострове повышенные меры безопасности. Дезинфицируют автостанции и прилегающие к ним территории. У пенсионеров Вологодской области причин выйти из дома стало меньше. Даже - в магазин. Всем, кто старше 65 лет, волонтеры штаба "Мы вместе" и участники проекта "Фабрика добрых дел" закупили и развозят продуктовые наборы.

Подарки привезли и вологодским врачам. Тем, кто на передовой сражается с вирусом, нужна любая поддержка. Но самое главное, что мы можем сделать и для них, и для своих близких - это остаться дома.

"Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, которые с детства ждал и любил. Потому что непредсказуемо, что же будет после них в плане увеличения количества больных которое мы видим сейчас - увеличение больных в отделении реанимации. Увеличение пациентов на искусственно вентиляции легких. Увеличение пациентов на кислороде в госпитальных отделениях. Сидим дома - мне кажется - это самое надежное средство для того, чтобы избежать болезнь", - рассказал главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

Даже погода в этом году помогает столичным врачам. В Москве сегодня хоть и солнечно, но холодно. Температура воздуха не поднимется выше 12 градусов и пронизывающий северо-восточный ветер. Остаться без шашлыков на природе уже не так обидно. Врачи в прямом смысле слова в этом году с ужасом ждут майских праздников и даже записали видеообращения.

За прошедшие сутки в столице скончались 47 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавириус. В такой непростой ситуации кто как может старается поддержать врачей. МВД и оркестр Московской полиции выложили в сеть свой музыкальный флешмоб.

На стадионе крыши "Лужники" этой ночью появилась светящаяся надпись - "Врачи – вы наши герои! Спасибо!". Выразить свою благодарность врачам может каждый - просто оставшись в праздничные дни дома, со своей семьей.

Екатерина Гоголева, Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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