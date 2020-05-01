Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами из-за коронавируса

В США ситуация остается напряженной

Последние данные по заражению в мире - почти 3 миллиона 300 тысяч инфицированных и 230 тысяч умерших. Рубеж в миллион больных перешагнули США, передает "ТВ Центр".

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввода новых пошлин на китайские товары в качестве наказания за происходящее в Штатах и мире. Американский президент не исключил, что Пекин намеренно не остановил распространение вируса и теперь должен компенсировать потери.

С неожиданным заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, страна прошла пик эпидемии и можно задуматься о смягчении ограничений. Хотя цифры заболеваемости и смертности оптимизма не внушают. Соединённое Королевство - на третьем месте в мире по числу летальных исходов.

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