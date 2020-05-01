Вячеслав Володин поздравил россиян с Первомаем

В этом году праздник проходит без массовых мероприятий

Сегодня в нашей стране отмечают День весны и труда. В этом году праздник проходит в непривычном формате. Площади, где традиционно проводили первомайские демонстрации, пусты, передает "ТВ Центр".

Массовых мероприятий нет - чтобы не допустить распространения коронавируса. В Москве на безлюдных улицах как раз идёт масштабная дезинфекция. А митинги и концерты переместили в интернет-пространство.

Онлайн поздравил россиян спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал повышение зарплат и защиту трудовых прав приоритетной задачей властей. А председатель Федерации независимых профсоюзов провёл интерактивную перекличку с регионами.

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