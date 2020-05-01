Москвичам рекомендовали без необходимости не передвигаться по городу

В столице на период майских праздников усилили патрулирование, сообщил в пятницу начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"На предстоящие праздничные майские дни усилен контроль, дополнительно выделены патрули. Усилены патрули сотрудников полиции, Росгвардии и дружинники. Особое внимание уделено традиционным местам отдыха граждан - это парки, скверы, зоны ОПТ, там где граждане в майские праздники любят отдыхать у воды, жарить шашлыки и в этих зонах, во-первых, усилено патрулирование, во-вторых, сами такие зоны максимально перекрыты", - пояснил Данчиков.

По его словам, дополнительно в местах традиционного отдыха граждан установлены камеры видеонаблюдения, по которым в постоянном режиме осуществляется наблюдение за ситуацией. В случае если будут выявлены группы отдыхающих, то автоматически будут вызываться патрули и такие граждане будут привлечены к административной ответственности.

"Около парков и лесных массивов также, как и в самих парках усилены патрули. Все лесные зоны и зоны отдыха закрыты для посещения. Также эти зоны оборудованы камерами, которые позволяют наблюдать за происходящей ситуацией. Если оператор увидит наличие граждан, то будут вызываться патрули", - добавил Данчиков.

Он также рекомендовал москвичам без необходимости по городу не передвигаться.

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