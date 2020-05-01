Советская и украинская певица Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Она умерла 30 апреля в Полтаве после тяжелой болезни, сообщил в Instagram участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.
Мы, композитор Анатолий Розанов, группа "Фристайл", группа "Дети Фристайла" с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы "Фристайл", её голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить её участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни. Нина Владиславовна Кирсо родилась в Полтаве 4 августа 1963 года. С восьми лет она училась в музыкальной школе, которую закончила на "отлично". В аттестате о среднем образовании тоже были одни "пятёрки". После окончания школы Нина Кирсо поступила в Полтавский инженерно-строительный институт, который закончила с "красным" дипломом. Во время учёбы, и в школе, и в институте, Нина всегда была впереди в общественной работе, участвовала во всех концертах. С 1983 года пела в самодеятельном женском ВИА "Олимпия" на полтавском заводе "Знамя", а после создания в 1988 году группы "Фристайл" была её единственной солисткой. Песни в её исполнении звучали во всех альбомах группы, её знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия "Патриот Украины" и рядом других почётных наград. Её голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память! Анатолий Розанов, Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Юрий Зирка, Юрий Савченко, Ната Недина, Анатолий Супруненко, Денис Супруненко, Максим Розанов, Владимир Галаган, Игорь Лаврик.
"Фристайл" — советская и украинская группа. Она появились в 1988 году. Кирсо принимала непосредственное участие в создании коллектива.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"