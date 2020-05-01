Советская и украинская певица Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Она умерла 30 апреля в Полтаве после тяжелой болезни, сообщил в Instagram участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.

"Фристайл" — советская и украинская группа. Она появились в 1988 году. Кирсо принимала непосредственное участие в создании коллектива.

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