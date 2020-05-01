ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончалась солистка группы "Фристайл"

12:52
  • пятница
  • 01 мая 2020

Советская и украинская певица Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Она умерла 30 апреля в Полтаве после тяжелой болезни, сообщил в Instagram участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы, композитор Анатолий Розанов, группа "Фристайл", группа "Дети Фристайла" с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы "Фристайл", её голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить её участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни. Нина Владиславовна Кирсо родилась в Полтаве 4 августа 1963 года. С восьми лет она училась в музыкальной школе, которую закончила на "отлично". В аттестате о среднем образовании тоже были одни "пятёрки". После окончания школы Нина Кирсо поступила в Полтавский инженерно-строительный институт, который закончила с "красным" дипломом. Во время учёбы, и в школе, и в институте, Нина всегда была впереди в общественной работе, участвовала во всех концертах. С 1983 года пела в самодеятельном женском ВИА "Олимпия" на полтавском заводе "Знамя", а после создания в 1988 году группы "Фристайл" была её единственной солисткой. Песни в её исполнении звучали во всех альбомах группы, её знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия "Патриот Украины" и рядом других почётных наград. Её голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память! Анатолий Розанов, Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Юрий Зирка, Юрий Савченко, Ната Недина, Анатолий Супруненко, Денис Супруненко, Максим Розанов, Владимир Галаган, Игорь Лаврик.

Публикация от Сергей Вадимович Кузнецов (@serguiekouznetsov.freestyle)

"Фристайл" — советская и украинская группа. Она появились в 1988 году. Кирсо принимала непосредственное участие в создании коллектива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Нина Кирсо
Нина Кирсо
Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо
Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.