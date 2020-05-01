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Сергунина рассказала о работе онлайн-проекта "Город открытий"

13:00
  • пятница
  • 01 мая 2020

Онлайн-проект продлится до 8 мая

Инновационный комплекс "Техноград" на ВДНХ стал одной из основных площадок нового образовательного проекта для детей - онлайн-лагеря "Город открытий". Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину сообщает пресс-служба Мостуризма.

"Познавательные онлайн-экскурсии, мастер-классы и вебинары "Города открытий" будут идти с 1 по 8 мая. Ребята не просто интересно проведут время, а получат действительно полезные навыки, которые пригодятся в будущем при выборе профессии", - сказала Наталья Сергунина.

Лагерь начинает работу 1 мая в рамках Московского международного салона образования (ММСО), он тоже полностью проводится в виртуальном формате. На его площадке школьники смогут получить новые навыки на мастер-классах по компьютерной графике и дизайну, программированию и кибербезопасности, а также подготовиться к ОГЭ по английскому языку. 

Школьники из Москвы и других регионов России могут в игровой форме познакомиться с перспективными профессиями и современными технологиями, которые с ними связаны. 

Программа от "Технограда" полностью прикладная. Например, 2 мая участников ждет занятие по компьютерной графике и дизайну, 6 мая - подготовка к экзаменам по английскому языку ОГЭ и IELTS. А 7 мая педагоги проведут вебинар по программированию и основам кибербезопасности.

Каждый день в онлайн-лагере посвящен одной из восьми интенсивно развивающихся отраслей столицы: "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Креативные технологии", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Гуманитарные технологии" и "Энергетика.
Образовательный проект "Город открытий" столичного Комитета по туризму помогает школьникам из регионов России и городов ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство перспективными индустриями и культурными площадками города.

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